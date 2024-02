DA GIORGIA MELONI NUOVA STOCCATA A DE LUCA: “FONDI COESIONE PER FESTA DELLA PATATA E DEL FAGIOLO”

“Se uno guarda l’utilizzo dei Fondi – ha detto a Porta a Porta la presidente del Consiglio – in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo podolico, la sagra dello scazzatiello… Mi chiedo se queste siano le priorità”. “Spendere i soldi in modo più strategico – ha aggiunto Meloni – può dare risultati migliori”.

“Abbiamo fatto una riforma dei fondi di coesione, l’80% va al Sud. In molti casi negli anni passati non sono stati spesi. Il dato della Campania è interessante aveva a disposizione oltre 3 miliardi e ha speso 800 milioni circa. Ci sono quindi oltre 2,5 miliardi a disposizione per una Regione che ne ha bisogno. Se DE LUCA avesse speso meno tempo a fare le dirette social e più tempo a lavorare avremmo ottenuto più risultati”. Così la premier Giorgia Meloni nella registrazione di Porta a Porta in onda questa sera su Rai 1. La premier si è detta “molto delusa” dal silenzio della segretaria del Pd, Elly Schlein “sugli insulti e sui metodi” usati dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca nei giorni scorsi.