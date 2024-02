PELLEZZANO. RIPARTE L’ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO PER LA NASCITA DELLE NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

“Una iniziativa – ha sottolineato il Sindaco Francesco Morra – nata in virtù di una proposta avanzata dal Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili e prontamente recepita dalla nostra Giunta con delibera numero 65 del 15 ottobre 2018. Grazie allo Sportello per la Creazione d’Impresa si cerca di offrire utili suggerimenti a coloro che intendono avviare un percorso imprenditoriale mediante strumenti formativi in grado di agevolare il cammino nell’ambito professionale che si intende intraprendere. Un ottimo supporto in tema di politiche del lavoro”.