NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. IL PD A CACCIA DEL CANDIDATO: OGGI RIUNIONE A SALERNO

E’ in programma nel pomeriggio di oggi, all’interno della sede provinciale del Partito Democratico di Salerno, alla presenza del Segretario Vincenzo Luciano e del dirigente Nello Mastursi, la riunione per trovare una soluzione alla scelta del candidato sindaco nel Comune di Nocera Superiore.Tramontata, definitivamente, l’ipotesi di un terzo mandato per il sindaco uscente Cuofano, adesso il Pd ha le mani completamente libere per individuare la figura in grado di riportare il centro sinistra alla guida del centro dell’Agro. Tra i nomi che, da tempo, sono presi in considerazione Bartolo Pagano, Peppe Senatore ed il Consigliere Provinciale Rosario Dasini. Secondo molti, quella di oggi pomeriggio, non dovrebbe essere la riunione decisiva ma un incontro di fondamentale importanza per valutare la capacità di ogni singolo candidato di aggregare il maggior numero di liste. Compresa, ovviamente, quella del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp