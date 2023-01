DAL CILENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA: L’AVVENTURA DEL SALERNITANO CARMINE PACENTE

Da Laurino, piccolo centro del Cilento, al Consiglio Comunale di Milano fino, poi, a tentare l’avventura delle Regionali in Lombardia con la lista di Azione Italia Viva: ecco Carmine Pacente, giovane politico di origini salernitane, che nella giornata di sabato, a Milano, ha dato il via alla sua campagna elettorale per le Regionali, insieme ai vertici di Azione.

All’evento di presentazione della campagna elettorale di Carmine Pacente erano presenti quasi 400 persone alla presenza della Senatrice Mariastella Gelmini, on. Giusy Versace, on, Giulia Pastorella, avv. Monica Colombera.