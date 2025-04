DALLA CAMPANIA A ROMA PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA

Sono numerosi gli amministratori ed i dirigenti di Forza Italia Campania che, questa mattina, hanno raggiunto Roma per la celebrazione del Consiglio Nazionale del partito degli Azzurri, dedicato al tema dell’Europa, che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Coordinatore Nazionale Antonio Tajani e del Presidente del Partito Popolare Europeo Webber. Tra gli interventi, che si sono susseguiti in mattinata, anche quello del Capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello che, anche nella giornata di ieri, ha ribadito la sua intenzione di rinunciare, completamente, alla possibile candidatura alla Presidenza della Regione Campania. Da tutta la Campania in tanti hanno raggiunto Roma: il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Salerno, con un autobus partito nella prima mattinata, ha portato il proprio contributo all’iniziativa di Roma con il Coordinatore Roberto Celano, i dirigenti Rossella Sessa e Vittorio Acocella.

