DANIELE CAMICIA (DEAFORM): “FORMAZIONE SU DIRITTO DEL LAVORO PER SEGUIRE IL MONDO DELL’ECONOMIA”

Un incontro formativo con il mondo dei Consulenti del Lavoro e dei Commercialisti per conoscere le novità che riguardano il diritto del Lavoro. La società Deaform di Bellizzi, guidata dal Ceo Daniele Camicia, all’interno della accogliente sede di Via Marconi, ha organizzato un evento, con la partecipazione di MASSIMILIANO CANTAFIA- Funzionario area Promozione e Sviluppo Fonarcom; Senior Business Consultant per CIFA Italia; Confsal; e-Par; Centro Studi Incontra; Prof. VITALIANO CAPICOTTO- Consulente del lavoro iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Roma; Docente presso l’Università degli Studi Link Campus University; Prof. ROMANO BENINI- Università degli Studi di Milano; Esperto e consigliere del Ministro del Lavoro sui temi delle politiche attive, della formazione, delle competenze e della comunicazione istituzionale; Dott. FRANCESCO DURACCIO- Presidente dell’Ordine di Napoli e rappresentante della consulta campana dei Consulenti del Lavoro.

