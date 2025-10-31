DE LUCA ACCOGLIE LA SCHLEIN A FISCIANO. LA SEGRETARIA PD: “VINCEREMO CON FICO”

“Noi vinceremo in Campania, vinceremo con il nostro candidato, di cui siamo molto orgogliosi, Roberto Fico, che e’ una persona perbene onesta, competente, appassionata, innamorata della sua terra”. Cosi’ la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando a Fisciano (Salerno) per incontrare giovani e studenti. “Siamo al suo fianco – aggiunge – con un programma che parla delle cose concrete, che interessano i cittadini dalla sanita’ pubblica su cui la Regione in questi anni ha fatto sforzi incredibili, ci sono tanti investimenti in campo, nuovi ospedali da completare e assicurare sempre di piu’ l’accesso alle cure davanti a un governo nazionale che purtroppo continua a tagliare i fondi sulla sanita’ pubblica. Questo vuol dire che 6 milioni di persone in Italia non riescono piu’ a curarsi e rinunciano alle prestazioni sanitarie”. “Mettiamo al centro – sottolinea – la cura delle persone, il lavoro dignitoso, il sostegno alle buone imprese che vogliono innovare. Il lavoro che e’ stato fatto qui e’ prezioso anche sul trasporto pubblico, tanto ancora si puo’ fare completando il lavoro di questi anni, ma voglio segnalare come in questa regione gia’ si sia fatto uno sforzo per rendere gratuito il trasporto locale per gli studenti e le studentesse”. “Con cose concrete si possono aiutare le famiglie campane che fanno fatica perche’ sappiamo che in Italia abbiamo tra gli stipendi piu’ bassi d’Europa, anche per questo continuiamo a batterci per un salario minimo e continuiamo a batterci per non lasciare solo chi e’ in difficoltà’. E per questo ci concentriamo tanto anche con Roberto Fico sul contrasto alle poverta’”, conclude Schlein.

