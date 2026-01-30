DE LUCA BACCHETTA FICO SUL SALARIO MINIMO: “SERVE UN CONFRONTO SERIO, BASTA PROPAGANDA”

Suggerisce “un confronto, sia con le organizzazioni sindacali tutte sia con le organizzazioni imprenditoriali” e sottolinea anche che “bisogna stare molto attenti ed evitare che quello che è un problema reale diventi un tema propagandistico”. Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Fb parla del disegno di legge della Regione Campania guidata da Roberto Fico sul salario minimo. “La povertà salariale è un problema drammatico in italia, è un problema reale da affrontare – ha sottolineato – suggerisco di avere un confronto, è un tema delicato”. “Il salario va garantito ma ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione – ha aggiunto – ad esempio quando si determina una strettoia e la piccola impresa non ce la fa, c’è il lavoro nero. Ecco perchè bisogna stare molto attenti ed evitare che diventi un propagandistico. Serve un dibattito reale ragionando molto nel merito”.

