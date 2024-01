DE LUCA ELIMINA L’OPPOSIZIONE INTERNA: PRIMA CENTRO DEMOCRATICO, POI MASTELLA

Con una precisa operazione chirurgica, realizzata senza anestesia all’interno del Consiglio Regionale della Campania, De Luca prepara il terreno per il suo terzo mandato – ed anche per l’approvazione, se necessario, di una apposita legge regionale – eliminando l’opposizione interna, quelle voci politiche che, pur facendo parte della sua maggioranza, ne mettevano in discussione la leadership. Il primo taglio è stato effettuato con Centro Democratico – i cui vertici nazionali mettevano in discussione il terzo mandato -e con i consiglieri regionali che hanno lasciato il partito, per aderire al movimento PER di Ettore Rosato. Zacc! Secondo intervento, ancora piu’ mirato, quello che ha portato i consiglieri regionali Iovine e Abbate, eletti con il movimento Noi Campani di Clemente Mastella: tutti e due hanno sbattuto la porta in faccia al leader di Ceppaloni che, solo qualche giorno prima, in alcune interviste, aveva criticato l’operato di De Luca, annunciando, addirittura, la sua candidatura autonoma a Presidente della Regione Campania.

Share on: WhatsApp