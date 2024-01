PROVINCIA DI SALERNO. MERCOLEDI’ A PALAZZO SANT’AGOSTINO LE DELEGHE AI CONSILIERI

E’ fissata per la tarda mattinata di mercoledi’ prossimo, a Palazzo Sant’Agostino, a Salerno, la riunione tra il Presidente della Provincia Franco Alfieri ed i 12 apostoli, i 12 consiglieri di maggioranza eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale per le Provinciali del 20 Dicembre, per l’assegnazione delle tanto desiderate deleghe consiliari. Dopo che Piero De Luca, Nello Fiore ed altri illustri esponenti del Partito Democratico hanno fatto capolino nella stanza del Presidente Alfieri, la situazione dovrebbe essere già definita. Tutto, pero’, lascia pensare a qualche clamoroso colpo di scena perchè la calma, a Palazzo Sant’Agostino, è solo apparente e sotto la cenere cova, ancora, un fuoco vivo che potrebbe trasformare tutto in una grande polemica tutta interna al Partito Democratico della Provincia di Salerno.

