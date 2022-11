DE LUCA LA BUTTA IN POLITICA: IL 29 NOVEMBRE CONSIGLIO REGIONALE SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Alla fine De Luca la butta in politica: e dopo la manifestazione per la Pace di qualche settimana fa – che non ha avuto l’eco nazionale che si attendevano gli organizzatori – adesso si punta ad un petto a petto con il Governo Meloni sul tema dell’autonomia differenziata. E la maggioranza del Presidente della Regione, il prossimo 29 Novembre, affronterà in aula, con una seduta monotematica del Consiglio Regionale, l’argomento dell’Autonomia Differenziata, in quello che si preannuncia un dibattito monotono contro il Governo ed il Ministro Calderoli. Al vaglio del consiglio, pare, che sarà portata una mozione di maggioranza da approvare, non prima di una lunga discussione, e da inviare al Governo per sancire il No del Consiglio Regionale della Campania alla proposta di Autonomia Differenziata.

