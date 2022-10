DE LUCA SU MARCIA FDI SANITA’: “IDIOTI”. IANNONE (FDI): “SCREANZATO, OFFESE INACCETTABILI”

Sta creando un clima di nervosismo e di tensione la manifestazione, in programma per la giornata di domani a Salerno, con la marcia contro la pessima gestione della sanità regionale, organizzata da Fratelli d’Italia. Il Presidente della Regione De Luca pare non aver gradito l’iniziativa, definendo “idioti” gli organizzatori. Immediata la replica del Coordinatore Regionale di Fdi Antonio Iannone.

“De Luca è solo uno screanzato che insulta Fratelli d’Italia e mantiene la sanità campana nelle peggiori condizioni possibili. E’ per questo che domani abbiamo organizzato a Salerno come FdI una marcia di protesta e ribadiremo con forza che laddove c’è mala sanità non vi è nessuna dignità. Le offese di De Luca sono inaccettabili e le rispediamo al mittente con la convinzione che è giunta l’ora di cambiare aria anche al vertice della Regione Campania”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario di FdI della Campania.