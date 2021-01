DIREZIONE NAZIONALE DEL PD. NICOLA ZINGARETTI: “REINCARICO A CONTE MA INSUFFICIENTE AFFIDARSI AD UN SOLO NOME”

“Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento, quello di Giuseppe Conte. Ma sarebbe insufficiente affidarsi ad un nome se in questi giorni tutti, sottolineo tutti, non compiono un atto di generosità nei confronti dell’Italia facendo un passo in avanti”. Così Nicola Zingaretti alla direzione Pd.”

E’ uno dei passaggi che il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti ha pronunciato all’interno della riunione della Direzione Nazionale del Partito Democratico.