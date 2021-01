TABACCI NEL NUOVO GOVERNO ? RAIMONDO PASQUINO SPERA IN UNA NOMINA A ROMA

Ci potrebbe essere anche l’ex Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Raimondo Pasquino all’interno della rosa di nomi che Bruno Tabacci, leader di Centro Democratico, potrebbe portare a Roma per la composizione del nuovo Governo.

Tabacci, infatti, nelle ultime ore, grazie ad una serie di adesioni soprattutto al Senato, sta diventando determinante per sostenere una nuova maggioranza e, se tutto cio’ dovesse accadere, non è da escludere che possa indicare un nome d’area per rappresentare il partito all’interno del futuro esecutivo. Per Pasquino gioca l’esperienza, il ruolo accademico ricoperto, la presenza costante – anche alle ultime elezioni regionali in Campania – nell’agone politico sempre al fianco di Bruno Tabacci e di Centro Democratico.