NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “LA REGIONE SOSTENGA ECONOMICAMENTE I CITTADINI DANNEGGIATI DA ALLAGAMENTI”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“Ma non c’è più tempo. Occorre dare una risposta immediata ai cittadini, che sono esasperati e hanno subito e continuano a subire danni enormi. È urgente che la Regione assuma tutti i provvedimenti necessari e lo faccia subito. Intanto programmando i lavori di messa in sicurezza dell’area. Ma non basta.

Credo sia arrivato il momento di ristorare anche materialmente queste famiglie, sostenendole economicamente. Ecco perché ho deciso di presentare una mozione al Consiglio Regionale affinché impegni la Giunta a stanziare una consistente somma del bilancio della Regione per indennizzare, anche attraverso il coinvolgimento dei comuni, le famiglie che hanno subito ingenti danni economici dalle continue alluvioni di questi anni. Queste persone, che hanno perso raccolti, lavoro e risparmi non devono sentirsi sole e abbandonate, a maggior ragione in un periodo già reso drammatico dall’emergenza covid. Le Istituzioni hanno il dovere di manifestare concretamente la loro vicinanza. Non è giusto, ed è anzi inaccettabile, che a pagare per le inadempienze e i ritardi di questi anni siano i cittadini. Di questi danni la Regione deve farsi carico.”