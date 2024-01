DOMANI IL PRIMO CONSIGLIO PROVINCIALE DOPO IL VOTO: CLIMA TESO NEI PARTITI

Tira brutta aria all’interno dei partiti in vista della prima seduta del Consiglio Provinciale di Salerno, post voto. Tutti i partiti sono alle prese con una atmosfera tesa al proprio interno: a cominciare dal Partito Democratico, che deve gestire la non facile situazione di avere ben 10 consiglieri provinciali da accontentare tra deleghe e ruoli all’interno del Consiglio Provinciale. Dalla Vice Presidenza al ruolo di capogruppo, solo per citare le due situazioni che stanno creando le maggiori frizioni interne al PD. In Fratelli d’Italia l’addio di Ventura, candidato alle ultime provinciali con il partito di Giorgia Meloni, ha scosso i vertici di FDI che potrebbero, a breve, ritrovarsi senza un proprio rappresentante in seno al consiglio comunale di Salerno. In Consiglio Provinciale, intanto, ce ne sono due: Carmine Amato ed Aniello Gioiella, che rappresentano entrambi la parte settentrionale della Provincia. In Forza Italia riflettori puntati sul neo consigliere provinciale Pasquale Aliberti, Sindaco di Scafati, pronto a dare la scalata al partito provinciale: per farlo potrebbe anche pensare di dimettersi, consentendo a Giuseppe Ruberto di rientrare in Consiglio Provinciale, dopo averne acquisito il sostegno nel Congresso Provinciale.

Share on: WhatsApp