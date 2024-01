L’ASSESSORE REGIONALE CAPUTO A CACCIA DI VOTI IN PROVINCIA DI SALERNO

Italia Viva non avrà un suo candidato o una sua candidata espressione del territorio della Provincia di Salerno per le prossime elezioni Europee del Giugno 2024: tutti schiacciati sul sostegno all’attuale assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo che, il prossimo 11 Gennaio, con un evento a Pagani, aprirà, ufficialmente, la sua campagna elettorale in Provincia di Salerno. Ad accogliere Caputo, insieme ai vertici provinciali del partito di Matteo Renzi, anche il Capogruppo in Consiglio Regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino.

