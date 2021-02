EBOLI, COMUNALI 2021. ALLEANZA DEMOCRATICA PROPONE MORENA, UNITA’ A RISCHIO ?

Diventa piu’ complicato il quadro politico del centro sinistra per il Comune di Eboli: nel corso della riunione di ieri, voluta dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, non c’è stata la auspicata convergenza sul nome dell’ex Vice Sindaco Luca Sgroia, tanto che il movimento civico Alleanza Democratica ha già proposto il proprio candidato sindaco: il noto veterinario Luigi Morena. La strada si fa piu’ impervia per il centro sinistra nel Comune di Eboli dove, intanto, già sono state presentate altre candidature a sindaco provenienti da altri schieramenti. Una situazione che diventa ancora piu’ complicata visto che alcune forze politiche del centro sinistra hanno chiesto allo stesso Sgroia di dimettersi dall’incarico, proveniente dalla Regione Campania, di Presidente dell’Improsta.

