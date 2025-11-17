EDMONDO CIRIELLI CON GIUSEPPE FABBRICATORE A NOCERA SUPERIORE

Ci sarà il candidato Presidente della Regione Campania Edmondo Cirielli all’evento, in programma questa sera, a partire dalle 19:00, a Nocera Superiore, organizzato per sostenere la candidatura alla carica di consigliere regionale di Giuseppe Fabbricatore, candidato nella lista di Fratelli d’Italia.

con il Vice Ministro Edmondo Cirielli, candidato Presidente per la Regione Campania, insieme a Imma Vietri, Antonio Iannone, Alberico Gambino e Giuseppe Fabbric

Questa sera, ore 19.00 Nocera Superiore – Via Santa Maria delle Grazie, 140 (Località Starza) BARCODE 2.0

Un momento di confronto, entusiasmo e idee per la nostra Campania.

Ci sarà tanta buona musica con i QUISISONA e da divertirsi con i DITELO VOI, inoltre gusteremo tante pietanze locali e a finire i dolci e panettoni 2025 di MAMMA GRAZIA

Portate amici, parenti e chiunque creda che la nostra Terra meriti di più.