EDMONDO CIRIELLI ED ANTONIO IANNONE: I VETERANI DEI 13 PARLAMENTARI CAMPANI DI FDI

Edmondo Cirielli, alla Camera dei Deputati, Antonio Iannone, al Senato: sono loro i veterani, i parlamentari con una esperienza già maturata, chiamati a guidare il gruppo di ben 13 parlamentari eletti da Fratelli d’Italia su tutto il territorio della Regione Campania. E, non a caso, tanto per Cirielli quanto per Iannone c’è la concreta possibilità, anche se a titolo diverso, di fare parte della futura compagine di Governo che, nei prossimi giorni, Giorgia Meloni andrà a comporre insieme a Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Share on: WhatsApp