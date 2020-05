EDMONDO CIRIELLI (FDI): “SONO TORNATO NEGATIVO AL COVID 19”

Dopo ulteriori 15 giorni di quarantena, il dipartimento di prevenzione della Asl di Salerno ha disposto nuovamente i tamponi previsti dalla legge, per verificare l’eventuale guarigione . Due con almeno 48 ore di distanza . Entrambi sono risultati negativi per me e la mia Signora , la dottoressa Mara Campitiello .

I bimbi erano già negativi da 15 giorni . Ringrazio le tantissime persone , molte anche che non conoscevo personalmente, che mi hanno manifestato solidarietà come uomo e padre . Sono stati molto importarti per me in un momento psicologico che non auguro a nessuno . Così come ringrazio tantissimo, per l’umanità e la professionalità , i tanti operatori sanitari con cui ho dovuto confrontarmi per la malattia. Non è un momento di polemica ma mi dispiace che alcuni miserabili , pochissimi per la verità , hanno cercato di mettere in luce ,anche in un momento così difficile per me ,sul piano personale, la loro povertà umana. Ma non fa niente gli auguro di non passare mai quello che ho passato io e la mia famiglia . GRAZIE A TUTTI . NON CI ARRENDEREMO MAI