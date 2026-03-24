ELEZIONI POLITICHE 2027. DAL 31 MARZO AL VIA IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONE ITER NUOVA LEGGE ELETTORALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Prenderà il via martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali della Camera l’iter per la riforma della legge elettorale. Lo ha annunciato al termine dell’Ufficio di presidenza della commissione il presidente Nazario Pagano, di FI.

“E’ surreale, sembra che vadano avanti come treni. L’incardinamento della riforma della legge elettorale per noi è un fatto grave, la proposta della maggioranza ha degli aspetti che non sono presenti in nessuna legge di nessuna democrazia al mondo. Faremo opposizione durissima in Parlamento e fuori”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi al termine dell’Ufficio di presidenza della prima commissione della Camera sulla legge elettorale.

Related Posts

Marzo 24, 2026

REGIONE CAMPANIA. DA ASSESSORE BONAVITACOLA CRITICHE A LEGGE DI BILANCIO 2026

Marzo 24, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. FRATELLI D’ITALIA UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA A SINDACO DI GHERARDO MARENGHI

Marzo 23, 2026

PROVINCIALI 2026. SI VOTA IL 4 MAGGIO PER IL NUOVO PRESIDENTE: IL PD DECIDERA’ A FINE SETTIMANA IL NOME