ELEZIONI POLITICHE 2027. DAL 31 MARZO AL VIA IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONE ITER NUOVA LEGGE ELETTORALE

Prenderà il via martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali della Camera l’iter per la riforma della legge elettorale. Lo ha annunciato al termine dell’Ufficio di presidenza della commissione il presidente Nazario Pagano, di FI.

“E’ surreale, sembra che vadano avanti come treni. L’incardinamento della riforma della legge elettorale per noi è un fatto grave, la proposta della maggioranza ha degli aspetti che non sono presenti in nessuna legge di nessuna democrazia al mondo. Faremo opposizione durissima in Parlamento e fuori”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi al termine dell’Ufficio di presidenza della prima commissione della Camera sulla legge elettorale.