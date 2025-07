ELLY SCHLEIN A CONTURSI TERME IL 26 LUGLIO PER DISCUTERE DI AREE INTERNE

L’occasione è quella di un dibattito sulle Aree Interne, organizzato nell’ambito del Terzo Forum dell’Economia e del Sociale, ma l’arrivo, in Provincia di Salerno, a Contursi Terme, della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein è un fatto politicamente rilevante. L’appuntamento è per sabato 26 Luglio, a partire dalle 19:30, a Contursi Terme: la Segretaria del Pd torna in Provincia di Salerno quando, sembra, essere tornato il sereno con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, adesso, attende solo l’ok alla celebrazione del Congresso Regionale del Pd in Campania prima dell’appuntamento con le Regionali 2025.

