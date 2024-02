EUROPEE 2024. DA NAPOLI IANNONE LANCIA I NOMI DI FDI: “GRIMALDI, FRUNGILLO E GAMBINO”

E’ stato, direttamente, il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, nel corso del dibattito per la celebrazione del congresso provinciale di Fdi Napoli, ad annunciare i nomi dei candidati campani per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Tre nomi sui quali, già da oggi, il partito di Giorgia Meloni potrà fare affidamento per la prossima campagna elettorale.

Massimo Grimaldi, Consigliere Regionale della Campania in carica, sempre eletto nel corso delle ultime 4 elezioni regionali a suon di preferenze in Provincia di Caserta, è il nome sul quale il partito, considerata la sua lunga esperienza in Consiglio Regionale ed il suo forte radicamento sul territorio.

Dalla Provincia di Avellino, invece, arriva il nome di una donna: si tratta di Ines Frungillo, di recente eletta Coordinatrice Provinciale di Fdi in Irpinia.

In campo, oramai da tempo, anche prima dell’annuncio di Antonio Iannone, l’ex Coordinatore Provinciale di Salerno Gambino.