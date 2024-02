Nessun accordo federativo con Forza Italia – almeno per il momento – per Noi Moderati. Il leader nazionale del partito Maurizio Lupi, ospite a Salerno per una iniziativa del movimento, annuncia che Noi Moderati, alle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno, si presenterà con proprie liste e con propri candidati.

