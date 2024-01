EUROPEE 2024. FRATELLI D’ITALIA, IN CAMPANIA LE CANDIDATURE DI GRIMALDI E GAMBINO

Ci sono, già, i primi nomi per la componente campana della lista di Fratelli d’Italia in vista della prossima tornata elettorale per le Europee del Giugno del 2024. Dalla Provincia di Caserta e dal Consiglio Regionale arriva il nome dell’attuale consigliere regionale Massimo Grimaldi, per lungo tempo in Forza Italia, sempre all’interno del centro destra, oggi vicino alle posizioni di Giorgia Meloni. Grimaldi, che ha sempre ottenuto ottime performance elettorali alle Regionali con il sistema delle preferenze, è pronto ad affrontare l’avventura delle Regionali 2024.

Sempre dalla Campania, dalla Provincia di Salerno, ci sarà la candidatura di Alberigo Gambino, già in passato Consigliere Regionale e Sindaco del Comune di Pagani: dopo l’esclusione dalla lista per le Politiche nel settembre 2022, pare, adesso, giunto il momento del riscatto per Gambino.

Si attendono i nomi, poi, dalle Province di Napoli e di Avellino dove, pero’, prima ci sono in calendario i congressi provinciali che dovranno individuare la nuova classe dirigente di Fratelli d’Italia.