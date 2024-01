PELLEZZANO. AL VIA NUOVI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

“Questi lavori, iniziati da poco – sottolinea il Sindaco Francesco Morra – serviranno per completare la messa in sicurezza del nostro territorio, soprattutto sul versante dei valloni, laddove potrebbe verificarsi il rischio di frane. Ringrazio la ditta esecutrice “Alp Consorzio Stabile”, il rup del nostro Ente, Arch. Alfonso Landi, i progettisti e direttori dei lavori ing. Antonio Vitale e ing. Francesco Saturno, il geologo dott. Pasquale D’Ambrosio e il coordinatore della sicurezza arch. Generoso Bonacci. Le opere non si fermeranno qui, ma proseguiranno laddove necessario per mettere in sicurezza l’intero territorio del nostro Comune”.