EUROPEE 2024. I DUBBI DI NICOLA CAPUTO SULLA CANDIDATURA CON ITALIA VIVA

E’ sempre meno probabile che l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo possa candidarsi, alle prossime elezioni Europee, con il simbolo di Italia Viva. I dubbi dell’assessore, nel corso delle ultime settimane, si sono moltiplicati, anche per la difficoltà del movimento di Matteo Renzi a raggiungere la fatidica soglia del 4%. E cosi’ quella che sembrava una candidatura scontata, almeno fino a qualche mese fa, adesso sembra essere sempre piu’ lontana dal tramutarsi in fatto concreto. Nella Giunta De Luca resta sempre in preallarme, invece, l’attuale assessore all’Istruzione Lucia Fortini che, nel caso di richiesta di candidatura femminile, potrebbe essere un nome della lista del Partito Democratico, sostenuto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

