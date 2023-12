NOI MODERATI: NEGLI ALBURNI ANTONIO FRANCIONE E’ IL NUOVO COORDINATORE

Antonio Francione, assessore del Comune di Ottati, coordinatore cittadino Noi Moderati Alburni. La nomina è stata firmata nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti, nell’ottica di una riorganizzazione del partito mirata ad avere referenti territoriali in ciascuna area della provincia di Salerno. “Orgoglioso di questo incarico, darò il mio contributo al miglioramento della zona degli Alburni per provare a dare una risposta concreta alle tante problematiche che sono ancora presenti sul territorio”, ha dichiarato Francione. “Ringrazio l’onorevole Pino Bicchielli per l’importante lavoro che sta portando avanti all’interno del governo nazionale a favore delle nostre aree interne e soprattutto per lo sviluppo della provincia di Salerno e ringrazio il coordinatore Cerruti per la fiducia accordatami”, ha aggiunto il neo coordinatore. “Noi Moderati oggi è un partito guardato con attenzione e ammirazione dagli amministratori locali, valido alleati nell’ambito della coalizione di centro destra e rispettato dagli avversari politici. Stiamo facendo un lavoro importante che sta portando i suoi frutti e ci conferma giorno dopo giorno di essere sulla strada giusta – ha dichiarato Luigi Cerruti, coordinatore provinciale- come sempre il ringraziamento va soprattutto all’onorevole Bicchielli per averci guidato in questo percorso e per la vicinanza al nostro territorio”.

