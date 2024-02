EUROPEE 2024. IL PD CHIAMA A RACCOLTA E A CENA I SINDACI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DI LELLO TOPO

L’appuntamento è all’interno di uno dei piu’ noti ristoranti del Centro Storico di Salerno, con l’invito rivolto a tutti i Sindaci Pd della Provincia di Salerno per la prima uscita pubblica dell’ex parlamentare Lello Topo, candidato alle prossime elezioni europee con il Partito Democratico. Nessun convegno, nessuna assemblea ma un momento conviviale per dare il via alla corsa verso il seggio di Bruxelles con Lello Topo che, a tutti gli effetti, si presenta come un candidato voluto e sostenuto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Accanto ai Sindaci, fondamentali in questa prossima campagna elettorale, anche alcuni big del Pd della Provincia di Salerno, grandi collettori di voti che saranno presenti, in sala, a tavola, accanto al candidato alle Europee del 2024 Lello Topo.

