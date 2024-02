NOI MODERATI. CARMINE MARTINO E’ IL NUOVO RESPONSABILE SANITA’ IN REGIONE CAMPANIA

Carmine Martino delegato regionale alla sanità per Noi Moderati. Ad annunciarlo è il coordinatore cittadino di Battipaglia Enrico Tucci: “c’è grande attenzione per la città di Battipaglia da parte dell’onorevole Pino Bicchielli che, su mia proposta, ha conferito la delega regionale alla sanità al dottor Martino, già vice presidente Usl e fondatore della Medica Nuova e già assessore nella giunta Liguori”, ha spiegato Tucci.

Il dottor Martino, commercialista affermato, ha costituito nel lontano 1985 la Medicanova, la prima società costituita in Italia tra medici.

“Stiamo portando avanti un’azione di radicamento del partito su tutto il territorio regionale e c’è una importante risposta da parte dei cittadini che sposano i valori di Noi Moderati – ha dichiarato il coordinatore regionale e vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli – Domani, in occasione dell’assemblea provinciale di Salerno, avremo l’occasione di mostrare nel concreto il lavoro che stiamo portando avanti e i risultati fino ad ora ottenuti”

