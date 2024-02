FDI A CONGRESSO IN PROVINCIA DI NAPOLI: PER LA CARICA DI COORDINATORE I NOMI DI SCHIANO E BARBATO

Anche per il Congresso Provinciale di Napoli – che non coinvolge la città capoluogo – per Fratelli d’Italia ci sarà una doppia candidatura in vista dell’assemblea elettiva, in programma per la giornata di domenica 4 Febbraio, con 5 seggi allestiti sul territorio. Schiano e Barbato si contenderanno la carica provinciale di Coordinatore di Fratelli d’Italia alla presenza di ben 8 parlamentari, chiamati a comporre la commissione di garanzia per quello che è uno dei congressi piu’ complessi per numero di iscritti e località coinvolte. Una volta definito il congresso provinciale di Napoli, ci sarà spazio per l’ultimo appuntamento elettorale di Fratelli d’Italia in Campania: il congresso per Napoli città che si terrà nel corso del prossimo fine settimana. A quel punto, chiusa la lunga fase congressuale, si inizierà a discutere in concreto della campagna elettorale per le Europee 2024 e dei nomi dei candidati provenienti dal territorio della Regione Campania.

Il Commissario Regionale

di Fratelli d’Italia, Senatore Antonio Iannone, ha dichiarato: “Dopo Benevento, Caserta, Salerno ed

Avellino concluderemo con il Congresso provinciale di Napoli in questo fine settimana e quello

della città il 18 febbraio 2024. Congressi veri dove vige la vera democrazia: il voto di ogni iscritto

vale quanto quello di un parlamentare. Ringrazio Giorgia Meloni che ha voluto offrire questa

possibilità in tutta Italia e tutti i militanti che animeranno la discussione e il voto. Un

ringraziamento particolare al Presidente Prisco e ai Parlamentari Montaruli, Nastri, Perissa,

Silvestroni, Palombi, Lisei, Rossi e Sbardella che verranno da fuori regione per dirigere le

operazioni nel pieno rispetto delle previsioni regolamentari”.