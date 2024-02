MONTECORVINO PUGLIANO, COMUNALI 2024. IL SINDACO CHIOLA ATTENDE ANCORA DI CONOSCERE GLI AVVERSARI

Al momento, in campo, c’è solo lui: Alessandro Chiola, Sindaco uscente di Montecorvino Pugliano, reduce da 5 anni di amministrazione, è l’unico candidato alla carica di Sindaco in vista delle Comunali della prossima primavera. Tra le diverse opposizioni, almeno fino ad oggi, non è stato ancora individuato il nome sul quale costruire una alternativa all’attuale amministrazione comunale del centro dei Picentini che, stando alle voci che giungono dalla stessa Pugliano, non sembra avere particolari difficoltà nella composizione della lista ed anche nell’affrontare la prossima tornata elettorale. Quando mancano, dunque, 4 mesi all’appuntamento con le elezioni a Montecorvino Pugliano c’è in campo la sola candidatura di Alessandro Chiola.

