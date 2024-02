NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. PAOLO DE MAIO VERSO LA VITTORIA: QUASI FATTA PER IL NOME DI BARTOLO PAGANO

Viaggia sull’asse con Nocera Inferiore la campagna elettorale per le Comunali 2024 nel Comune di Nocera Superiore: Paolo De Maio, considerato, oramai, dal Partito Democratico provinciale, un affidabile leader del territorio dell’agro, è quasi riuscito ad imporre il nome di Bartolo Pagano come candidato sindaco di tutto il centro sinistra per le prossime comunali. Mancano ancora alcuni passaggi, soprattutto con gli alleati che avevano altre ipotesi in campo, ma la strategia di De Maio sembra avere stregato anche i vertici provinciali del Partito Democratico di Salerno che, già nella prossima settimana, potrebbe chiudere le trattative ed annunciare il sostegno sul nome di Pagano come candidato sindaco per le Comunali 2024 di Nocera Superiore.

