BELLIZZI, COMUNALI 2024. LE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO TRA PELLEGRINO E MADDALO

C’è anche l’ipotesi delle primarie di popolo per la scelta del candidato alternativo a Mimmo Volpe, in vista della prossima tornata per le Comunali del Comune di Bellizzi. E’ questa una delle proposte che, domenica, nel corso di una conferenza stampa congiunta, Angelo Maddalo e Nicola Pellegrino potrebbero annunciare: primarie aperte a tutti per individuare il nome di un candidato sindaco con una coalizione ampia e variegata. Pellegrino e Maddalo, da tempo, hanno annunciato di voler intraprendere un cammino comune per affrontare la prossima tornata elettorale e per presentare, agli elettori del Comune di Bellizzi, una proposta politica ed amministrativa completamente alternativa a quella dell’attuale maggioranza, guidata dal Sindaco Mimmo Volpe. L’appuntamento con la conferenza stampa congiunta di Pellegrino e Maddalo è per domenica 4 Febbraio a Bellizzi.

