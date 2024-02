SANITA’ IN CAMPANIA. IL 4 MARZO LA COMMISSIONE BICAMERALE AFFARI REGIONALI A NAPOLI PER I LEP

Il prossimo 4 marzo la Commissione Bicamerale Affari Regionali, presieduta dal Senatore di Forza Italia Franco Silvestro, farà la sua tappa in Campania, a Napoli per la precisione, dove alla presenza dei vertici delle Asl della Campania, delle forze sindacali e dei sindaci dei territori, verificherà i LEP, nell’ambito di una azione conoscitiva che interesserà tutto il territorio nazionale. Prima tappa in Calabria il 12 Febbraio, poi in Abruzzo prima di approdare in Campania dove l’esito dell’indagine conoscitiva, che qualche settimana fa, è stata annunciata dallo stesso Presidente Silvestro, è molto attesa, anche alla luce delle perenni polemiche del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nei confronti della gestione dei fondi della sanità da parte del Governo. Ad accompagnare la Commissione Bicamerale anche una task force di esperti che valuterà tutta la documentazione che sarà prodotta a Napoli, nella sede della Prefettura.

Share on: WhatsApp