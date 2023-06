EUROPEE 2024. IL PSI PENSA ALLA CANDIDATURA DEL SEGRETARIO NAZIONALE MARAIO

In vista degli Stati Generali del Socialismo, l’evento che si svolgerà a Roma i prossimi 22 e 23 luglio e in previsione dell’appuntamento delle prossime Elezioni Europee di giugno 2024, il Psi ha organizzato un ciclo di incontri con il coinvolgimento di dirigenti, segretari regionali e provinciali e amministratori che si terranno nelle cinque aree del Paese che costituiranno le circoscrizioni elettorali del Parlamento Europeo.

A Napoli l’appuntamento per i socialisti delle regioni meridionali è all’Istituto Don Bosco (via Don Bosco, 8) il primo luglio alle ore 10. Nel capoluogo campano si affronteranno i temi che sono alla base della piattaforma digitale lanciata nei giorni scorsi attraverso la quale il Partito ha inteso coinvolgere militanti e semplici cittadini su temi come lavoro (la settimana breve e l’istituzione del salario minimo), scuola e sanità pubbliche, diritti (Gpa e matrimoni egualitari), forma partito e partecipazione, ambiente e innovazione tecnologica, con il fine di costruire la base programmatica e dell’azione politica dei socialisti da qui alle elezioni europee.