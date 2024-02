EUROPEE 2024. NEL PD RUOTOLO CAPOLISTA, POI PICIERNO, DECARO E TOPO TRA I CANDIDATI

Il ruolo politico di capolista del Partito Democratico per la lista del Sud Italia sarà affidato all’ex parlamentare Sandro Ruotolo. Una scelta che arriva, direttamente, dalla Segreteria Nazionale del Pd, in questi giorni impegnata, almeno in Campania ed in Puglia, a gestire la manifestazione di piazza, convocata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca per venerdi’ 16 Febbraio a Roma. Insieme a Ruotolo, arrivano anche altre conferme per la lista del Partito Democratico: l’uscente Pina Picierno (altro nome che potrà contare sul sostegno politico della Segretaria Elly Schlein), ma anche il Sindaco di Bari e Presidente Nazionale dell’Anci Antonio Decaro. Pare che l’ok sia arrivato anche sul nome dell’ex deputato Lello Topo che, proprio nei giorni scorsi, ha avviato la sua campagna elettorale su tutto il territorio della Regione Campania, con il sostegno della parte del Pd che si riconosce nel Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

