ALLEANZA VERDI SINISTRA, SI BLOCCA TRATTATIVA CON TABACCI E MARAIO: STOP AI SIMBOLI, NIENTE ACCORDO

Alleanza Verdi Sinistra chiude all’ipotesi di inserire, per le elezioni Europee 2024, all’interno del proprio logo, anche i simboli di Centro Democratico e del Partito Socialista Italiano, cosi’ come richiesto dai segretari Bruno Tabacci ed Enzo Maraio. E l’accordo federativo per la prossima tornata elettorale di giugno si allontana, costringendo tanto Centro Democratico quanto il Partito Socialista Italiano a trovare nuove strade per alleanze che siano in grado di garantire il raggiungimento del tanto famigerato 4%.

Chiuso il portone di AVS, tanto per CD quanto per PSI si riapre la porticini del Partito Democratico con la Segretaria Nazionale Elly Schlein che potrebbe avviare un ragionamento – da chiudere, in ogni caso, in tempi rapidi – per un’intesa con i due micro partiti che cercano una collocazione ed uno spazio elettorale per il prossimo appuntamento dell’8 e 9 Giugno con le Elezioni Europee.

D’altronde, alle ultime politiche del Settembre 2022, l’esperimento è stato già provato dall’allora Segretario Nazionale Enrico Letta con risultati negativi tanto per Centro Democratico quanto per il Partito Socialista Italiano.