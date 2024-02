FRANCO MARI (AVS): “EUROPEE 2024, IMPOSSIBILE INCLUDERE TUTTI NEL NOSTRO SIMBOLO”

Anche il deputato Franco Mari, esponente di Alleanza Verdi Sinistra, interviene sul dibattito per gli accordi in vista della prossima tornata per le europee dell’8 e 9 Giugno, soffermandosi, in particolare, sull’intesa con Centro Democratico e Partito Socialista Italiano.

“Sono molte le soggettività politiche con cui abbiamo avviato una interlocuzione in questi mesi. Sul piano dei contenuti” continua Franco Mari, ” c’è stata molta sintonia. Sarebbe impossibile includere tutti i riferimenti nel nostro simbolo. Serve una semplificazione e un messaggio chiaro: il simbolo di AVS può essere il punto di riferimento nelle elezioni europee per chi si riconosce nella giustizia ambientale, nella giustizia sociale e nella prospettiva del disarmo.”