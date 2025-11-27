FERNANDO ERRICO (FORZA ITALIA): “CON RUBANO E MARTUSCIELLO UNA VERA FILIERA ISTITUZIONALE PER DARE VOCE AL TERRITORIO”

Fernando Errico. per Forza Italia la sua elezione rappresenta, di sicuro, un traguardo importante. In Provincia di Benevento il partito degli Azzurri si consolida e cresce.

“La mia, la nostra, elezione rappresenta certamente un passaggio significativo e conferma il buon lavoro svolto sul territorio. Il consolidamento di Forza Italia in Provincia di Benevento è frutto dell’impegno costante del nostro Segretario Provinciale on. Francesco Maria Rubano, di sindaci e amministratori comunali, iscritti e simpatizzanti. Continueremo a lavorare con serietà e responsabilità per dare voce alle esigenze delle comunità e promuovere uno sviluppo concreto per tutto il territorio”.

Attorno a Forza Italia può nascere, a Benevento, un polo di centro destra per le prossime elezioni amministrative?

“Ritengo che Forza Italia possa certamente rappresentare un punto di riferimento importante, ma la nascita di un polo di centrodestra dipenderà dalla capacità di costruire un progetto credibile e condiviso. Se ci sarà la volontà di convergere su obiettivi comuni, mettendo al centro serietà, competenza e ascolto del territorio, allora potrà nascere una coalizione forte e coesa in vista delle prossime elezioni amministrative. L’importante è lavorare con spirito unitario e nell’interesse di tutte le amministrazioni comunali chiamate al voto dando un occhio particolare alla città capoluogo e all’Ente Provincia. È l’indirizzo tracciato dall’on. Rubano che guarda in maniera particolare anche ad ipotesi civiche e moderate”.

Rubano in Parlamento, lei in Consiglio Regionale: una filiera istituzionale da sfruttare per il territorio?

“Assolutamente sì. La presenza dell’onorevole Rubano in Parlamento e la mia in Consiglio Regionale rappresentano una filiera istituzionale solida, concreta e perfettamente operativa. Riferimenti fondamentali di questa filiera sono rappresentati anche dall’on. Fulvio Martusciello, Capodelegazione di FI al Parlamento Europeo e dai Ministri e Sottosegretari di Forza Italia che per il Sannio dimostrano sempre un’attenzione particolare. La presenza poi costante di Tajani nel Sannio è una garanzia importante per il partito e per il territorio. Grazie a tutto questo c’è la possibilità reale di portare le istanze del Sannio ai diversi livelli decisionali, senza rimpalli né ritardi. Significa trasformare le esigenze del territorio in atti, risorse e interventi. Quando c’è sintonia politica e capacità amministrativa, questa sinergia diventa un motore potente: e noi intendiamo sfruttarla fino in fondo, perché il Beneventano non può più permettersi occasioni mancate”.