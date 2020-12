FISCIANO. L’APPELLO DEL SINDACO SESSA: “SARA’ UN NATALE SOBRIO, STOP ALLE CONSUETE LUMINARIE”

“Quello che ci apprestiamo a vivere sarà di certo un Natale diverso da tutti gli altri, all’insegna della sobrietà, ma con un rafforzato spirito di solidarietà.

Il contesto pandemico e di emergenza sanitaria in corso ha indotto ad assumere la decisione di rivedere il consueto piano delle luminarie natalizie, riducendolo sostanzialmente rispetto agli altri anni e limitandolo ad alcuni punti luce posti solo nei pressi delle chiese cittadine.

La nostra è soprattutto una scelta di sobrietà, che riteniamo doverosa in un periodo così particolare come quello attuale, che ci induce, moralmente, a devolvere le risorse economiche destinate agli allestimenti natalizi per aiutare chi è in maggiore difficoltà.”

Lo scrive il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Le luminarie, seppur in maniera contenuta, verranno comunque allestite quale simbolo della speranza che il Coronavirus non può e non deve assolutamente toglierci.

Per questa motivazione, insieme alla Pro loco fiscianese ed alle associazioni del territorio, vogliamo sensibilizzare le famiglie e le attività commerciali affinchè mettano in luce balconi, giardini e vetrine con istallazioni luminose a tema natalizio, utilizzando ingegno ed originalità.

Certo che lo spirito di unità e solidarietà, di cui abbiamo dato prova nella scorsa primavera, contribuirà a rafforzare il nostro senso di comunità ed illuminare il cammino verso il prossimo Natale.