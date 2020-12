STAFF DE LUCA IN REGIONE: TORNA MASTURSI, RIPESCATA LA D’AMELIO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Nello Mastursi torna a fare parte dello staff del Presidente della Regione Vincenzo De Luca: il fedelissimo del Governatore, dopo una lunga pausa legata alla vicenda della inchiesta sulla sentenza per la Legge Severino, torna come capo della Segreteria di De Luca. Dopo essere stata bocciata alle elezioni Regionali del mese di settembre, viene ripescata, come Consigliera per le Pari Opportunità, l’ex Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio.

Confermatissimi anche gli autisti Postiglione, Polverino e Muro.