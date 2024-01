FORZA ITALIA AVELLINO. PER IL CONGRESSO PROVINCIALE CANDIDATO UNICO CARMINE DE ANGELIS

C’è un candidato unico ed unitario per il Congresso Provinciale di Forza Italia Avellino, in programma nel pomeriggio di domenica 28 Gennaio: si tratta del Coordinatore Provinciale uscente Carmine De Angelis che ha ottenuto la sottoscrizione della sua mozione da parte di 945 iscritti sui 1010 registrati all’anagrafe del partito per la Provincia di Avellino. Un congresso, dunque, che sarà un semplice momento di confronto tra gli iscritti, il Coordinatore provinciale in carica ed i vertici regionali del partito, rappresentati dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello che sarà presente anche in provincia di Avellino per la giornata del Congresso Provinciale.

