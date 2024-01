DELEGHE IN PROVINCIA, I MAL DI PANCIA CHE ARRIVANO DALL’AGRO: “TROPPO POTERE AL CILENTO”

“Il Presidente ? Del Cilento. Il suo Vice ? Pure. La viabilità ? Ad un Consigliere Provinciale del Cilento. E noi dell’Agro? Cosa facciamo, suoniamo i piattini”. Lo sfogo di uno dei tanti sindaci targati Partito Democratico, presenti nell’agro, arriva ai nostri taccuini, ma è la voce che, a breve, si leverà da numerosi comuni dell’area Nord della Provincia di Salerno, delusi ed amareggiati dopo le scelte di Franco Alfieri in Provincia. La decisione piu’ criticata, sicuramente, quella di affidare la delega alla viabilità, una delle piu’ importanti, al Consigliere Provinciale del Pd Speranza, Sindaco di Laurito e Presidente della Comunità Montana, la cui maggioranza, forse non è un caso, è proprio nelle mani del Sindaco-Presidente Franco Alfieri. Il silenzio di questi giorni, dunque, non è condivisione ma riflessione sulle prossime mosse da mettere in campo, a cominciare da un confronto tutto interno al Partito Democratico di Salerno.

Share on: WhatsApp