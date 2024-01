AVELLINO, COMUNALI 2024. PD SENZA CANDIDATO SINDACO: SPUNTA IL NOME DI PETRACCA

C’è il nome dell’attuale Consigliere Regionale del Partito Democratico Maurizio Petracca come possibile candidato alla carica di Sindaco di Avellino per le Comunali della primavera del 2024. Il Pd del Centro Irpino, alle prese con tantissime difficoltà per individuare un nome adatto, anche sotto il profilo politico, alla prossima campagna elettorale, potrebbe chiamare in causa il “piu’ alto in grado” di tutta la Provincia: l’attuale Consigliere Regionale Petracca. In base alla normativa in vigore, Petracca, tra l’altro, non dovrebbe neppure dimettersi se non dopo la sua eventuale elezioni a sindaco di Avellino. Allo stesso modo per il Consigliere Regionale del Partito Democratico di Avellino si tratterebbe di un importante test elettorale, dopo aver organizzato e presentato la lista del Pd alle ultime elezioni provinciali con l’arrivo in Consiglio Provinciale di ben 3 consiglieri eletti.

Share on: WhatsApp