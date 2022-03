FORZA ITALIA, C’E’ ANCHE IL NOME DI LELLO CICCONE COME COORDINATORE PROVINCIALE

Spunta anche il nome di Lello Ciccone, come possibile coordinatore provinciale di Forza Italia a Salerno. Irta di difficoltà la strada che porta alla nomina di Lucia Vuolo, fermata da una serie di veti e contro veti, troppo complicato fare ricorso ad uno dei parlamentari in carica – considerata la vicinanza della campagna elettorale per le Politiche – adesso c’è anche il nome dell’ex assessore provinciale ai trasporti, già candidato alle Politiche 2018 ed alle Regionali 2020 con Forza Italia. Sul nome di Ciccone ci sarebbe anche la spinta interna di Fulvio Martusciello che, pare, abbia proposto il nome dell’avvocato salernitano in piu’ di un’occasione al Coordinatore Regionale Mimmo De Siano. Tante sponsorizzazioni napoletane, dunque, per la possibile ascesa di Ciccone – di recente eletto nell’Assemblea della Camera di Commercio di Salerno – alla carica di Coordinatore Provinciale di Forza Italia.

