FORZA ITALIA: PARTE DA CAVA DE’ TIRRENI LA RIORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO

E’ Cava de’ Tirreni il primo Comune della Provincia di Salerno dove Forza Italia riparte con una nuova struttura, una nuova organizzazione, una nuova filosofia di approcciarsi al territorio.

Ed è stato il Commissario Regionale Fulvio Martusciello, insieme ad alcuni dirigenti provinciali di FI tra cui Roberto Celano e Lello Ciccone, a dare il via ad un tour che, nelle prossime settimane, dovrebbe toccare i principali comuni della Provincia di Salerno. Insieme a Fulvio Martusciello anche l’eurodeputata del partito degli Azzurri Lucia Vuolo che sta seguendo, molto da vicino, la riorganizzazione del partito. A far parte del nuovo Direttivo cittadino di Forza Italia a Cava de’ Tirreni sono ben 25 persone. “Mi impegnerò con tutto me stesso lavorando con dedizione, passione e professionalità”, ha asserito Pasquale Senatore che ha rimarcato quella che è l’intenzione del suo programma, ovvero portare un contributo di esperienza e professionalità di tutti i militanti nel partito. “Militanza, serietà, competenza e impegno – ha rimarcato – sono fattori determinanti sia per il nuovo corso di Forza Italia che per il futuro della città”. Ecco tutti i componenti del Direttivo: Alfonso Laudato, Carlo Russo, Antonietta Galdi, Federica Lamberti, Francesco Senatore, Bernardina Russo, Ambra Viscito, Sabrina De Martino, Caterina Spinelli, Vincenzo Solimene, Antonella De Rosa, Adalgisa Sammarco, Massimo Ferrara, Mario Colucci, Vincenzo Casale, Emilia Vitolo, Francesca Massa, Antonio Sorrentino, Emilia Giordano, Alessandro Di Marino, Oscar Barba, Francesco Della Rocca, Marco Milione, Fortunato Palumbo, Leandro Guarino, Enrico Polacco, Antonio Bottiglieri, Cascone Maria Concetta.