FORZA ITALIA SALERNO, CONTO ALLA ROVESCIA PER IL CONGRESSO DEL 28 GENNAIO

Le diplomazie sono al lavoro perchè mancano 25 giorni all’appuntamento con il Congresso Provinciale di Forza Italia Salerno, in programma per il 28 Gennaio all’interno dei saloni del Polo Nautico, e non c’è ancora una proposta che possa mettere tutti insieme, per un Coordinatore eletto dall’assemblea all’unanimità. Si susseguono le riunioni, si tengono incontri su incontri su tutto il territorio della Provincia di Salerno: da Salerno a Scafati, passando per Battipaglia. Una situazione che, pero’, lunedì prossimo, 8 Gennaio, potrebbe trovare una soluzione con il confronto a Napoli, con il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che prenderà parte all’evento regionale del partito degli azzurri, organizzato dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello. E, proprio l’attuale europarlamentare, da candidato alle prossime elezioni Europee, guarda con prudenza alle scintille interne a Forza Italia Salerno che, proprio il prossimo 28 Gennaio, potrebbe diventare un incendio.

