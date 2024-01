SCAFATI. PASQUALE ALIBERTI: “20MILA PERSONE IN PIAZZA PER IL CONCERTO DI CLEMENTINO E LUCHE'”

Si sono registrate circa 20mila presenze all’evento ‘Benvenuto 2024’ tenutosi ieri sera, presso il piazzale Aldo Moro, con il concerto degli artisti Luché e Clementino, organizzato dal Comune di Scafati, quale evento clou della rassegna natalizia 2023 denominata “Natale a Scafati”. Giovani, giovanissimi ma anche famiglie provenienti da

tutta la regione. Tutti raccolti nell’ampio piazzale che costeggia la Villa comunale, gremito per lo spettacolo dei due noti artisti fortemente voluti dal Sindaco Pasquale Aliberti e dall’Amministrazione comunale per dare il benvenuto al nuovo anno.

Il concerto di ieri sera è stato l’appuntamento clou della rassegna natalizia, che ha seguito altri eventi inseriti nel calendario della kermesse: lo spettacolo “Nostalgia 90”, che ha inaugurato la rassegna il 7 dicembre scorso con l’accensione dell’albero in piazza Vittorio Veneto, il concerto di Rosario Miraggio (15 dicembre), lo spettacolo di ballo della compagnia Russian Ballet (18 dicembre), il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari (22 dicembre), il concerto di Eugenio Bennato (26 dicembre), lo spettacolo di Alfio Lombardi e l’Orchestra italiana (28 dicembre), il presepe vivente nel centro storico (dal 27 al 29 dicembre) senza considerare gli spettacoli degli artisti di strada e l’animazione per bambini assicurati nei giorni del 24 e del 31 dicembre. La programmazione della rassegna natalizia proseguirà fino al giorno dell’Epifania con altri eventi: il concerto della Zero Negativo band (venerdì 5 gennaio, ore 21:00, teatro San Pietro) e il coro gospel a cura del DNA Gospel (sabato 6 gennaio, ore 21:00, Santuario Madonna dei Bagni). Sempre venerdì 5 gennaio, presso la galleria commerciale “Plaza”, si terrà un

evento dedicato ai bambini, in vista dell’Epifania.